النروج لن تقاطع مونديال قطر 2022

منتخب النرويج لكرة القدم (إنترنت)

قررت الجمعية العمومية للاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الأحد، عدم مقاطعة مونديال قطر 2022 في أعقاب عملية تصويت جاءت على خلفية تنديد بعض أطراف اللعبة بأوضاع حقوق الإنسان للعمال الأجانب في الدولة الخليجية.

وفي مؤتمر استثنائي دعا إليه الاتحاد النرويجي لكرة القدم للنظر في هذه القضية الشائكة، صوت 368 مندوباً لصالح اقتراح يرفض المقاطعة، في مقابل تأييد 121، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان لاعبو منتخب النرويج قد حملوا أقمصة ينددون بما يتعرض له عمال ملاعب كأس العالم في قطر ووفاة حوالي 6500 عامل في عمليات البناء، بالإضافة لطريقة تشغيلهم وعدم منحهم حقوقهم الإنسانية.

وطالب عدة لاعبين من منتخب النرويج بعدم إجراء كأس العالم القادمة في قطر، كما أن الاتحاد النرويجي لكرة القدم متعاون مع نجومه ويتعرض لضغط من طرف وسائل إعلام ومنظمات تساند حقوق العمال.