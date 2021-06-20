النروج لن تقاطع مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 08:32 مساء
منتخب النرويج لكرة القدم (إنترنت)

قررت الجمعية العمومية للاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الأحد، عدم مقاطعة مونديال قطر 2022 في أعقاب عملية تصويت جاءت على خلفية تنديد بعض أطراف اللعبة بأوضاع حقوق الإنسان للعمال الأجانب في الدولة الخليجية.

وفي مؤتمر استثنائي دعا إليه الاتحاد النرويجي لكرة القدم للنظر في هذه القضية الشائكة، صوت 368 مندوباً لصالح اقتراح يرفض المقاطعة، في مقابل تأييد 121، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان لاعبو منتخب النرويج قد حملوا أقمصة ينددون بما يتعرض له عمال ملاعب كأس العالم في قطر ووفاة حوالي 6500 عامل في عمليات البناء، بالإضافة لطريقة تشغيلهم وعدم منحهم حقوقهم الإنسانية.

وطالب عدة لاعبين من منتخب النرويج بعدم إجراء كأس العالم القادمة في قطر، كما أن الاتحاد النرويجي لكرة القدم متعاون مع نجومه ويتعرض لضغط من طرف وسائل إعلام ومنظمات تساند حقوق العمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة اللييبة بالقاهرة: توقف تصوير جوازات السفر الجديدة
ليبيا
بالصور: الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية استعدادا لفتح الطريق الساحلي
ليبيا
مجلس الوزراء يعلن زيادة عقد إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي 9.3 مليون دينار
ليبيا
الصين تجاوز عتبة المليار جرعة من عمليات التلقيح المضادة لـ«كورونا»
دولى
البناني يخلف صوان في رئاسة حزب العدالة والبناء
ليبيا
معاناة كل صيف.. الجنوب الليبي يصرخ من لدغة العقرب
ليبيا
السودان يجهض الحلم العربي الليبي قبل بدايته
رياضة محلية
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
بدء عرض مسرحية «حسوفة» في بنغازي
ثقافة وفن
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
ماذا حمل رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس وبنغازي.. رؤية أم وساطة؟
ليبيا
مدربون في الدوري الليبي الممتاز لا يعرفون الاستقرار
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة ألمانية ترصد خطورة تأجيل انتخابات ديسمبر.. ومخرج لإجرائها حال عدم التوصل لقاعدة دستورية