مغامرة جديدة للمنتخب الإيطالي في «يورو 2020» أمام ويلز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 04:16 مساء
منتخب إيطاليا في يورو 2020 (إنترنت)

تختتم، اليوم الأحد، منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، التي تقام في 11 مدينة أوروبية، بمشاركة 24 منتخبًا، وتستمر حتى 11 يوليو المقبل، ويلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره الويلزي على ملعب «الأولمبيكو» بالعاصمة روما، في صراع بين المنتخبين لحسم صدارة المجموعة.

يحتل المنتخب الإيطالي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراتين على المنتخبين التركي والسويسري بنتيجة واحدة (3-0)، فيما يتواجد منتخب ويلز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، من الفوز على تركيا بثنائية، والتعادل مع سويسرا 1-1، وضمن المنتخب الإيطالي بعد الجولة السابقة، التأهل لدور الـ16، ولكنه يبحث عن الفوز أو التعادل في مواجهة اليوم، من أجل حسم صدارة المجموعة، بحسب ما نقله موقع «24».

أما منتخب ويلز فضمن بنسبة كبيرة التأهل للدور المقبل، ولو ضمن أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث على أقل تقدير، ويسعى لتحقيق الفوز أو التعادل على الأقل، لتجنب خطر عدم التأهل الضعيف، ويسعى ويلز إلى المضي قدمًا في البطولة، في ثاني مشاركاته في تاريخ اليورو، بعد أن وصل للدور نصف النهائي في النسخة الماضية 2016، وخسر أمام منتخب البرتغال.

ويعتمد منتخب إيطاليا في تشكيلة اليوم، على مهاجمه المتألق شيرو إيموبيلي الذي سجل ثنائية في البطولة، بالإضافة للاعب الوسط مانويل لوكاتيلي، الذي بات انتقاله لأحد كبار الأندية الأوروبية بعد البطولة أمرًا شبه محسوم.

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