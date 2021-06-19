برشلونة يتعاقد مع الهولندي ديباي حتى العام 2023

مفيس ديباي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي المشارك حاليًا مع منتخب بلاده في كأس أوروبا، حتى العام 2023 بصفقة حرة من ليون الفرنسي.

وبات ديباي (27 عامًا) ثالث صفقة حرة للعملاق الكتالوني هذا الصيف، بعد المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والمدافع إريك غارسيا من مانشستر سيتي الإنجليزي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأكد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم برشلونة الجديد، أنه لن يضغط على مواطنه ليونيل ميسي، من أجل تجديد عقده في كامب نو، وأعلن برشلونة رسميا، ضم أجويرو في صفقة انتقال حر، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد ميسي بنهاية يونيو الجاري.