إسبانيا تكشف أوراقها الفنية أمام بولندا في «يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 01:07 مساء
مباراة منتخب إسبانيا أمام السويد (إنترنت)

يواجه المنتخب الإسباني نظيره بولندا، اليوم السبت، على ملعب «لا كارتوخا» بمدينة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية، ويدخل «الماتدور» المباراة، وفي حوزته نقطة واحدة، جمعها من التعادل السلبي أمام السويد، في الجولة الأولى للمجموعة على نفس الملعب.

ويحتل منتخب إسبانيا وصافة المجموعة الخامسة خلف المتصدر سلوفاكيا برصيد (ثلاث نقاط)، بعد فوزها في المباراة الماضية أمام بولندا، وأظهرت إسبانيا افتقارها للفاعلية خلال التعادل دون أهداف مع السويد، لكن هناك فرصة قليلة في تغيير خططها عند مواجهة بولندا.

وسجلت إسبانيا رقما قياسيا في البطولة بتنفيذ 917 تمريرة أمام السويد، لكنها فشلت في هز الشباك، رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 85%، وتعهد لويس إنريكي بتطبيق نفس الخطط أمام بولندا، قائلا في تصريحات تليفزيونية: «نسعى للعب بنفس الطريقة في كل مباراة، والتغيير الوحيد سيكون مطالبة اللاعبين بالمزيد من الفاعلية أمام المرمى».

وأصبح المهاجم ألفارو موراتا كبش الفداء أمام الجماهير، بعد أن أهدر انفرادا بالحارس أمام السويد، ولن تكون مفاجأة إذا واصل المدرب المعروف بعناده الاعتماد عليه.

في المقابل يدخل منتخب بولندا بقيادة المهاجم التاريخي روبرت ليفاندوفيسكي، ولديهم الرغبة في تحقيق الانتصار على حساب إسبانيا بعد خسارة الجولة الأولى أمام سلوفاكيا 1-2، ويأمل منتخب بولندا أن يكون روبرت ليفاندوفسكي أكثر شراسة على المرمى، ويفقد الفريق لاعب الوسط غريغور كريكوفياك بعد تعرضه للطرد أمام سلوفاكيا.

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