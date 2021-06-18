«بوسكيتس» يعود إلى المنتخب الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 04:45 مساء
«بوسكيتس» مع المنتخب الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن المنتخب الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن قائده سيرخيو بوسكيتس، عاد إلى صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، طبقا لما كشفت عنه نتائج الفحوص.

وسينضم لاعب خط الوسط بوسكيتس، صاحب الـ(32 عاما)، إلى المنتخب في معسكره التدريبي بالقرب من العاصمة مدريد، وسيسافر برفقته إلى أشبيلية التي تحتضن مباراته أمام نظيره البولندي، غدا السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، علما بأنه لا يتوقع أن يشارك بوسكيتس.

وقضى بوسكيتس عشرة أيام في العزل الصحي ليغيب عن المباراة التي تعادل فيها المنتخب الإسباني مع نظيره السويدي سلبيا، وذلك بعد أن كشفت الفحوص التي خضع لها قبل انطلاق البطولة، عن إصابته بعدوى كورونا.

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