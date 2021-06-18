بيليه يشيد بنيمار بعد الانتصار الثاني للبرازيل في «كوبا أميركا»

نيمار أفضل لاعب في لقاء البرازيل وبيرو. (تويتر)

أشاد أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، بمواطنه المهاجم نيمار، بعدما قاد الأخير المنتخب البرازيلي إلى انتصاره الثاني على التوالي في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، المقامة حاليا بالبرازيل.

وكتب بيليه، صاحب الـ(80 عاما)، عبر حسابه على «إنستغرام»: «مثل كل البرازيليين، أشعر بالسعادة في كل مرة أراه يلعب فيها».

وسجل نيمار الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي في المباراة التي فاز فيها على نظيره البيروفي 4-0، صباح الجمعة.

ورفع نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رصيده مع المنتخب البرازيلي إلى 68 هدفا ليواصل الاقتراب من رقم الأسطورة بيليه الذي سجل 77 هدفا للمنتخب البرازيل في 92 مباراة دولية.

وأوضح بيليه أن نيمار يمكنه الوصول إلى نفس رصيده من الأهداف مع المنتخب البرازيلي.