بالفيديو: «عودة سوبرمان».. بوفون ينضم رسميا إلى بارما

بوفون. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي بارما الإيطالي، تعاقده بشكل رسمي، مع حارس مرمى يوفنتوس المخضرم، جانلويغي بوفون، في صفقة انتقال حر.

ونشر بارما مقطع فيديو، عبر «تويتر» قدم من خلاله الحارس الذي سبق أن تألق مع الفريق في الفترة الذهبية من (1994-2001) حيث انتقل في صيف 2001 إلى يوفنتوس.

وتعاقد نادي بارما الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي، مع بوفون لمدة عامين بهدف قيادة الفريق للعودة مجددًا إلى دوري الكبار.

واعتاد بوفون أن يرتدي قميص «سوبرمان» الأرزق تحت قميص بارما، وحينها احتفل بتتويج الفريق بألقاب الكأس والسوبر المحلي وكأس الاتحاد الأوروبي 1998-1999.

وانضم بوفون (43 عامًا) بعقد يمتد لموسمين بقميص الجيالوبلو، أي إنه سيستمر حتى صيف 2023.