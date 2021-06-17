بالفيديو: بكاء وشكر وتحدٍ.. «راموس» يودع ريال مدريد بعد 16 عاما

راموس. (تويتر)

ودع قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، جماهير الفريق الإسباني بالدموع بعد إعلان نهاية مشواره مع نادي العاصمة الإسبانية.

وقال راموس خلال مؤتمر وداع ريال مدريد: «لن أقول وداعًا، ولكن سأقول إلى اللقاء فيومًا ما سأعود إلى هنا عاجلًا أم آجلًا، وهذه هي أصعب لحظة في حياتي».

وأضاف: «كنت أود أن أودع ريال مدريد بحضور الجماهير في الملعب وأشكر الرئيس والمدربين وزملائي وجميع العاملين في النادي، وسيبقى ريال مدريد في قلبي دائمًا».

وتابع: «لقد حققت 22 لقبًا مع الفريق، قدمت الكثير من الجهد والتضحية، مرحلة رائعة اقتربت من نهايتها، ولا شيء سيكون مثل الذي عشته هنا».

وواصل: «أشكر عائلتي التي ساعدتني في كل لحظاتي، أشكركم لتحملكم مسيرتي الكبيرة، أشكر الرئيس، اللاعبين والجميع.. الآن أنا مستعد لتحدٍ آخر».

وأعلن نادي ريال مدريد، أمس الأربعاء، نهاية مشوار المدافع راموس مع الفريق بعد نهاية عقده في شهر يونيو الجاري، بعد 16 عامًا قضاها في صفوف الفريق.