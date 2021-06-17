بالصور والفيديو.. المنتخب الإيطالي أول المتأهلين إلى ثمن نهائي «يورو 2020»

مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2020. (إنترنت)

حجز منتخب إيطاليا أولى البطاقات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي لبطولة «يورو 2020» المقامة حاليا في 11 مدينة أوروبية، وذلك بتحقيقها فوزها الثاني تواليا في المجموعة الأولى، وجاء على حساب سويسرا 3-0، أمس الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو في روما.

افتتح لاعب الوسط لوكاتيلي (23 عاما) التسجيل من متابعة سهلة لتمريرة عرضية من دومينيكو بيراردي زميله في ساسولو ثم ضاعف التقدم بتسديدة على حدود منطقة الجزاء في وقت مبكر بالشوط الثاني.

وأضاف تشيرو إيموبيلي الهدف الثالث قبل النهاية ليكمل الفوز الثاني على التوالي لبلاده بنفس النتيجة في البطولة، ومددت بذلك سلسلة من 29 مباراة دون هزيمة، وتشمل الانتصار في آخر عشر مباريات، وسجلت خلالها 31 هدفا فيما اهتزت شباكها مرة واحدة.

بهذا الفوز تتصدر إيطاليا المجموعة الأولى بست نقاط من مباراتين، وتليها ويلز بأربع نقاط ثم سويسرا بنقطة واحدة، فيما يبقى رصيد تركيا خاويا، ويمكن لإيطاليا حسم المركز الأول بالتعادل فقط مع ويلز يوم الأحد.

مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2020. (إنترنت)

مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2020. (إنترنت)

مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2020. (إنترنت)

مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2020. (إنترنت)