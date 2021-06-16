بالفيديو: بعد واقعة رونالدو.. «بوغبا» يزيح زجاجة خمر من أمامه خلال مؤتمر فرنسا بـ«يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 07:25 مساء
«بوغبا» يزيح زجاجة خمر من أمامه خلال مؤتمر فرنسا بـ«يورو 2020». (تويتر)

بعد يوم من تصرف قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، الذي أبعد زجاجتي «كوكاكولا»، أبعد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا زجاجة خمرة، أمامه خلال مؤتمر صحفي في بطولة «يورو 2020» لكرة القدم.

وقام لاعب وسط منتخب فرنسا، بول بوغبا، بإزاحة زجاجة خمر ترويجية لإحدى الشركات الراعية لبطولة كأس أمم أوروبا، من طاولة المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع المنتخب الألماني.

وفي بداية المؤتمر، سحب بوغبا الزجاجة ووضعها أسفل الطاولة، ثم واصل حديثه مع الصحفيين بشأن المباراة، التي شهدت تألق اللاعب الفرنسي.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره الألماني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب «أليانز أرينا» بميونيخ، في افتتاح مشوارهما بكأس الأمم الأوروبية.

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