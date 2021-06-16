بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتسبب في خسارة «كوكاكولا» 4 مليارات دولار

تصرف نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو تجاه شركة كوكاكولا . (أرشيفية : إنترنت)

تسبب نجم المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في تراجع كبير لأسهم شركة «كوكاكولا» للمشروبات الغازية، بسبب التصرف الذي قام به الدون، قبل مباراة منتخب بلاده ضد المجر، في بطولة أمم «أوروبا 2020».

وتواجد الهداف التاريخي لبطولة أوروبا، في المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده، الإثنين الماضي، قبل ملاقاة المجر، ضمن الجولة الأولى لمنافسات «يورو 2020»، وأبعد زجاجتين لـ«كوكاكولا» من أمامه، وأخذ زجاجة ماء، وقال للكاميرات إنه يشرب الماء فقط.

وكشفت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، في تقرير لها، أن تصرف رونالدو، كبد شركة «كوكاكولا» خسارة تقدر بـ4 مليارات دولار، حين أزاح زجاجة الكوكاكولا من أمامه، حيث تراجع سهم الشركة من 56.10 إلى 55.22 دولار على الفور بعد ما قام به نجم «يوفنتوس» وهداف الدوري الإيطالي.

وأشارت «ذا غارديان» إلى أن القيمة السوقية لـ«كوكاكولا» انخفضت بعد تراجع أسهمها، من 242 إلى 238 مليار دولار.

وأحرز النجم البرتغالي ثنائية في شباك المجر يوم الثلاثاء، في فوز منتخب بلاده 3-0 ليصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا برصيد 11 هدفًا.