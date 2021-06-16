بالصور.. روسيا تحيي آمالها في «يورو 2020» بنقاط فنلندا

مباراة منتخب روسيا أمام فنلندا في «يورو 2020». (إنترنت)

حقق منتخب روسيا، أول انتصاراته في النسخة الحالية من بطولة «يورو 2020»، بعد فوزه على منافسه الفنلندي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وسجل ألكسي ميرانشوك، هدف المباراة الوحيد للمنتخب الروسي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع من عمر الشوط الأول.

ونجح منتخب روسيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا، منذ فوزه على منتخب جمهورية التشيك (4-1)، في نسخة العام 2012، التي أُقيمت في بولندا وأوكرانيا.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما توقف رصيد فنلندا عند 3 نقاط أيضًا لكن في المركز الثالث.

وكان المنتخب الروسي استهل مشواره في النسخة الحالية من البطولة بالخسارة (0-3) أمام المنتخب البلجيكي، فيما فاز المنتخب الفنلندي في أول مباراة له على الدنمارك (1-0).

ويواجه المنتخب الروسي نظيره الدنماركي، الإثنين المقبل، على ملعب باركن ستاديون، بينما يلاقي الفريق الفنلندي منافسه البلجيكي، في اليوم ذاته، على ملعب غاريزوم أرينا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.

مباراة منتخب روسيا أمام فنلندا في «يورو 2020». (إنترنت)

مباراة منتخب روسيا أمام فنلندا في «يورو 2020». (إنترنت)

مباراة منتخب روسيا أمام فنلندا في «يورو 2020». (إنترنت)