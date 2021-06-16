كشف السر وراء غياب ميسي عن تقديم قميص «برشلونة» الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 05:14 مساء
ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أسباب عدم ظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد «برشلونة»، في الحملة الدعائية للقميص الجديد الذي سيرتديه الفريق، في الموسم المقبل (2021-2022).

وأعلن «برشلونة» رسميًّا، أمس الثلاثاء، القميص الجديد للفريق، في وجود عديد اللاعبين، مثل جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، بيدري غونزاليس، فرينكي دي يونغ وإلياكس موريبا، بينما لم يظهر ميسي، وهو ما أثار الشكوك حول مستقبله في «كامب نو».

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، وفقًا لـ«كورة»، إن جلسة التصوير الخاصة بالقميص الجديد أُقيمت يوم 19 مارس الماضي، وخلال هذه الفترة لم يكن مستقبل ميسي مع الفريق معلومًا.

وأشارت الجريدة إلى أنه ليس من المنطقي أن يظهر ميسي بقميص «برشلونة» الجديد في ذلك الوقت، ويرتدي غيره في الموسم المقبل.

وأضافت أن الأمر بات أكثر وضوحًا الآن، وأصبح ليونيل ميسي قريبًا من تمديد عقده مع «برشلونة» لمدة موسمين.

ويتواجد ميسي حاليًا رفقة منتخب بلاده، للمشاركة في بطولة «كوبا أميركا» هذا الشهر، والمقامة في البرازيل.

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