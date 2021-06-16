مانشستر سيتي يدافع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام توتنهام 14 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 02:20 مساء
مباراة سابقة بين مانشستر سيتي وتوتنهام (أرشيفية : الإنترنت)

طبقا لبرنامج مباريات الموسم الجديد (2021-2022) الذي نشر، اليوم الأربعاء، سيبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 14 أغسطس المقبل، عندما يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير اللندني.

وفي الجولة الأولى من الموسم أيضا سيلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه ليدز يونايتد، بينما يحل ليفربول ضيفا على نوريتش سيتي الصاعد حديثا، وسيبدأ تشيلسي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مسيرته في الموسم الجديد على أرضه في مواجهة كريستال بالاس قبل أن يحل ضيفا بعد ذلك على أرسنال وليفربول.

وستنطلق مسيرة أرسنال في ملعب برينتفورد الذي سيشارك في دوري الكبار لأول مرة منذ 74 عاما، أما مباراة واتفورد الأولى بعد عودته إلى دوري الأضواء بعد غياب عام واحد فستكون في مواجهة الضيف أستون فيلا.

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