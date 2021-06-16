عشرات الإصابات بـ«كورونا» تحاصر منتخبات كوبا أميركا وتهدد البطولة

منظمات بطولة كوبا أميركا (إنترنت)

ذكر تقرير إخباري أن بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا»، المقامة في البرازيل، شهدت تسجيل العشرات من حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال أول يومين من منافساتها، وذكرت جريدة «لانسي» الرياضية البرازيلية، نقلا عن وزارة الصحة البرازيلية، أن الفحوص كشفت عن إصابة 52 من لاعبي كرة القدم والإداريين في البطولة.

وسجل وفد منتخب فنزويلا 12 حالة إصابة بين لاعبييه وإدارييه، كما أعلن وفد منتخب بوليفيا وجود عدة إصابات بين لاعبيه، وكذلك أحد أعضاء الجهاز الفني، وأعلن منتخب كولومبيا، الأحد الماضي، إصابة مدرب مساعد وإخصائي العلاج الطبيعي بعدوى فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت منافسات بطولة كوبا أميركا قد انطلقت، مساء يوم الأحد الماضي، بفوز المنتخب البرازيلي على منتخب فنزويلا 3-0، وحصلت البرازيل على حق الاستضافة قبل فترة قصيرة من انطلاق البطولة، وذلك بعد سحب الاستضافة من الأرجنتين وكولومبيا، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى واضطرابات سياسية، على الترتيب.

ودافع اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية «كونميبول»، عن قرار نقل البطولة إلى البرازيل، التي عانت أيضا في التعامل مع أزمة الوباء، وسجلت البرازيل، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 210 ملايين نسمة، نحو 5 .17 مليون حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا ونحو 490 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.