بالصور: ليلة الهداف التاريخي.. رونالدو يقود البرتغال لضرب المجر ببداية مشوراها بـ«يورو 2020»

رونالدو يقود البرتغال لضرب المجر. (تويتر)

نجح منتخب البرتغال، في تحقيق فوز قاتل، على نظيره المجر، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة يورو 2020.

سجل رفائيل جويريرو الهدف الأول للمنتخب البرتغالي بالدقيقة 84، بعد تمريرة من رافا سيلفا، اصطدمت بأحد لاعبي المجر، لتصل إلى جويريرو على حدود المنطقة ليسدد الكرة وترتطم بقدم مدافع المجر وتسكن الشباك.

وبعد ثلاث دقائق من الهدف الأول، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد عرقلة أوربان لرافا سليفا داخل منطقة الجزاء، تمكن رونالدو من تحويلها إلى هدف ثانٍ للمنتخب البرتغالي في الدقيقة (87).

وفي الدقيقة (90+2)، سجل الدون البرتغالي الهدف الثالث لمنتخب بلاده، بعد عدة تمريرات حتى وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء ليراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

بهذا الفوز، رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى ثلاث نقاط بالمركز الأول، بينما ظل المنتخب المجري بدون نقاط في ذيل المجموعة السادسة.

وحقق كريستيانو رونالدو، هداف المنتخب البرتغالي، رقما تاريخيا بعدما سجل هدفا في شباك المجر، حيث رفع صاروخ ماديرا رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا، خلال خمس نسخ شارك فيها في بطولة اليورو بداية من العام 2004 حتى الآن.

وتفوق كريستيانو على الفرنسي ميشيل بلاتيني، الذي كان قد سجل تسعة أهداف مع الديوك، وكان يتصدر بها جدول ترتيب هدافي بطولة اليورو عبر التاريخ، قبل أن يتفوق عليه الدون ويصل إلى هدفه العاشر.

رونالدو يقود البرتغال لضرب المجر. (تويتر)

رونالدو يقود البرتغال لضرب المجر. (تويتر)

رونالدو يقود البرتغال لضرب المجر. (تويتر)