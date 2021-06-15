نهائي «يورو 2020» بحضور 45 ألف متفرج على ملعب ويمبلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 05:55 مساء
ملعب ويمبلي. (أرشيفية : إنترنت)

يستعد ملعب ويمبلي لاستضافة نحو 45 ألف متفرج، في مباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد أن حصل الملعب على إعفاء حكومي.

وذكرت تقارير، أن المباريات الثلاث الكبرى في البطولة ستندرج ضمن برنامج حكومي يمنح مرونة في إقامة التجمعات العامة.

وسيتعين على الجماهير التي ترغب في حضور المباراة بالملعب تقديم شهادة بنتيجة سلبية لكوفيد-19 أو حمل شهادة تطعيم ضد الفيروس.

وتندرج مباريات إنجلترا في دور المجموعات أيضا ضمن هذا البرنامج، حيث تسمح القيود الحالية بحضور 22500 متفرج.

واستهلت إنجلترا يوم الأحد، مشوارها بالفوز 1-0 على كرواتيا، وبلغ العدد الرسمي للحضور الجماهيري 18497 مشجعا.

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