الديوك الفرنسية تناطح الماكينات الألمانية على أرضها في معركة كروية بـ«يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 04:25 مساء
منتخب فرنسا يواجه نظيره الألماني (إنترنت)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة المباراة النارية المرتقبة بين فرنسا وألمانيا، التي يستضيفها ملعب «أليانز أرينا»، في الجولة الأولى للمجموعة السادسة، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

أسند الاتحاد الأوروبي «يويفا» قمة ألمانيا ضد فرنسا، إلى الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو، لإدارة قمة اليورو، ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة لتحقيق الفوز، والحفاظ على كبريائه، حيث يأمل المدير الفني ديدييه ديشامب في الحصول على النقاط الثلاث، وإنذار الخصوم، قبل استكمال مشوار «يورو 2020».

وتلقى المنتخب الفرنسي أنباء سارة قبل مباراة اليوم، على رأسها جاهزية الثنائي كريم بنزيما، وأنطوان غريزمان، بعد إصابتهما في مباراة بلغاريا الودية، التي انتهت بفوز «الديوك» 3-0، وأقر ديديه ديشامب بأن فريقه الأوفر حظا للتتويج بكأس أمم أوروبا، خاصة بعد انضمام كريم بنزيما، لصفوف «الديوك»، وباتت لديه خيارات أكثر في الهجوم، ولا يزال هناك مجال للتحسن، لكنه أكد فى الوقت ذاته أنه يعمل على ألا يتحول الطموح إلى «ثقة مفرطة».

وقال ديشامب: «بعيدا عن الجودة والموهبة، هناك عناصر أخرى لا غنى لها على المستوى الذهني، والقوة والتصميم الذين سمحوا لنا بالفوز في 2018».

واعتبر أن المرشحين الأوفر حظا للفوز بـ«يورو 2020» هم دائما خمسة أو ستة منتخبات لديها الطموح، ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، وكذلك البرتغال وكرواتيا، مشيرا إلى أن هناك فرقا أخرى تتمتع بذات الطموح.

في المقابل، يتسلح المنتخب الألماني بقيادة يواكيم لوف إلى ختام ناجح بالأرض والجمهور، لتحقيق الفوز أمام بطل العالم مع المدرب صاحب المسيرة الذهبية مع «الماكينات»، وتأمل ألمانيا في الحصول على اللقب، خاصة أن المجموعة الحالية من اللاعبين يمتلكون إمكانات فنية وبدنية رائعة تؤهلهم إلى الفوز باللقب القاري الحالي.

وقال لوف، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الألماني: «أركز بشكل كامل على بطولة أوروبا، وعلى التأكد من أن المنتخب مستعد بشكل جيد قدر الإمكان، أنا أستمتع بها وأشعر بالطاقة، أنا في انتظار انطلاق البطولة بفارغ الصبر».

وتابع: «متفائل للغاية مما رأيته وشاهدته من المنتخب من حيث الطاقة والرغبة، اللاعبون طموحون للغاية، كان المزاج مختلفا هناك، كان هذا العبء على الفريق والذي لا أشعر به الآن، نحن نعرف منتخب فرنسا جيدا، وهم أحد أكثر الفرق تنوعا في العالم».

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