نافاس قد ينهي عقده فجأة مع «باريس سان جيرمان» ويتجه إلى ميلان بسبب هذا اللاعب

كيلور نافاس (أرشيفية : الإنترنت)

اقترب «باريس سان جيرمان» الفرنسي، من الحصول على خدمات الحارس الإيطالي جيانلويغي دوناروما، لكي يكون تدعيما جديدا للفريق الفرنسي هذا الصيف.

ذكرت جريدة «لو باريزيان»، أن «سان جيرمان» من المتوقع أن يعلن تعاقده مع دوناروما، الخميس المقبل، في صفقة مجانية، وذلك لانتهاء عقده رفقة «ميلان» الإيطالي.

وبسبب وصول دوناروما المحتمل، فإن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس يتخوف من مركزه الأساسي بالفريق الفرنسي، لهذا يفكر في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وتشير عديد التقارير الفرنسية، أن «ميلان» الإيطالي سيفكر في الحصول على خدمات نافاس، وذلك من أجل أن يكون تدعيما جديدا لصفوف المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

شارك نافاس في 45 مباراة رفقة «سان جيرمان» خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، وتلقى 36 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 20 مباراة.

ويمتلك نافاس عقدا رفقة النادي الباريسي ينتهي في يونيو 2024، بعدما قام بتمديد التعاقد مع ناديه مؤخرا.