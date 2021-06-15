«فيفا» يحتفل بعيد ميلاد صلاح الـ29 ويشير إلى مسيرة 454 مباراة

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده العام الماضي (أرشيفية : الإنترنت)

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعيد ميلاد الدولي المصري محمد صلاح، الـ29، ونشر الحساب الرسمي لـ«فيفا» عبر «تويتر»، صورة لمحمد صلاح مصحوبة بتعليق: «قلة من لاعبي كرة القدم يمكنهم القول إن لديهم لوحة جدارية تزين تايمز سكوير، قلة من لاعبي كرة القدم يمكنهم القول إن لهم تأثيرا فلكيا على ناديهم وبلدهم، كما هو الحال مع صلاح، عيد ميلاد سعيد 29 للملك المصري».

وخاض لاعب «ليفربول» 454 مباراة، خلال مسيرته مع جميع الأندية التي ارتدى قمصانها، حيث بدأ صلاح مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق «المقاولون العرب»، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي مع فريق «بازل» السويسري، ثم الانضمام إلى «تشيلسي» الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى «فيورنتينا» الإيطالي ثم فريق «روما»، قبل محطته الأخيرة مع «الريدز».