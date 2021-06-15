وجبة سمك ورقائق بطاطس مكافأة منتخب ألمانيا حال وصوله لنهائي «يورو 2020»

نجوم المنتخب الألماني (إنترنت)

سيكون بمقدور لاعبي المنتخب الألماني، تجاوز البرنامج الغذائي الصحي الموضوع لهم، بتناول الأسماك، ورقائق البطاطس، وذلك في حال وصول الفريق إلى المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا.

قال طاهي الفريق، أنطون شماوس، في تصريحات للعدد الصادر، اليوم الثلاثاء، من جريدة «ميتلبابريتشه تسايتونغ»: «مستعد للقيام بهذا الاستثناء استنادًا إلى قائمة مشترياته في المباريات الأخيرة، لندن لن تكون فقط مكان إقامة مباراتي نصف النهائي، لكن أيضًا المباراة النهائية ستقام هناك، وفي حال وصلنا لذلك الدور فيجب أن يكون هناك سمك ورقائق البطاطس من أجل التغيير والاحتفال بهذا اليوم، والذي بخلاف ذلك لا يعد طعامًا نموذجيًّا للرياضيين»، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الألمانية.

وكان شماوس يطبخ للفريق الألماني طوال الأربعة أعوام الماضية، وأبدى ثقته في أن مانويل نوير وزملاءه لديهم فرصة في الحصول على طبق غير صحي، قائلاً: «أعتقد اعتقادًا راسخًا بأن المنتخب الألماني يمكنه أن يصبح بطل أوروبا، الفريق لديه إمكانات هائلة، نحن لسنا من المرشحين، ويمكن أن يكون ذلك ميزة حاسمة».

ويتواجد المنتخب الألماني في مجموعة صعبة، تبدأ بمواجهة بطل العالم فرنسا، فيما سيكون على الفريق لقاء بطل كأس أمم أوروبا 2016 البرتغال، والمجر.