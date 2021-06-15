تحقيق في منتخب النمسا بأمر «يويفا»

ألابا يمنع زميله ماركو من الانفعال (إنترنت)

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تحقيقًا حول احتفال مهاجم منتخب النمسا، ماركو أرناوتوفيتش، بهدفه خلال بطولة كأس أمم أوروبا، وذلك بعد اتهامات له بتوجيه إهانة عنصرية للاعب من مقدونيا الشمالية.

ذكر الاتحاد الأوروبي في بيان له: «تم تعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط لإجراء تحقيق بشأن حادثة اللاعب ماركو أرناوتوفيتش التي وقعت خلال مباراة بين النمسا ومقدونيا الشمالية في أمم أوروبا 13 يونيو الجاري»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

من جانبه، أوضح اتحاد الكرة في مقدونيا الشمالية، من خلال بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه بعث خطابًا رسميًّا لـ«يويفا» يطالب فيه بأشد عقوبة على أرناوتوفيتش، الذي سجل الهدف الثالث للنمسا في المباراة التي انتهت 3-1 لفريقه، الأحد الماضي.

وأضاف: «نحن ضد التمييز وجميع أشكال الإهانات الأخرى التي ليست جزءًا من كرة القدم التي ندافع عنها جميعًا»، وبحسب ما ورد فإنه تم استخدام عبارة ترمز لحرب كوسوفو، في الوقت الذي استهدف فيه أرناوتوفيتش (والده صربي) اللاعب إيزغان أليوسكي الذي لديه أصول ألبانية، فيما سارع القائد ديفيد ألابا إلى تهدئة زميله.