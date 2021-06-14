إسبانيا ضد السويد.. بداية سلبية في "يورو 2020"

مباراة منتخب إسبانيا ضد السويد في يورو 2020. (تويتر)

حسم التعادل السلبي، بداية مشوار المنتخب الإسباني، في بطولة كأس الأمم الأوروبية، بدون أهداف، ضد نظيره السويد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

وشهدت المباراة استحواذًا كاملًا من الجانب الإسباني على الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ قبل نهاية المباراة بـ10 دقايق إلى 79 % أمام السويد، دون أن يحرك لاعبيه الشباك.

وأهدر المنتخب الإسباني العديدي من الفرص التي أتيحت له، والتي قابلها تألق من الحارس روبن أولسن لاعب السويد، الذي حافظ على نظافة شباكه طيلة اللقاء.

بهذا التعادل رفع المنتخب الإسباني رصيده لنقطة في المركز الثالث، بينما يرفع المنتخب السويدي رصيده لنقطة في المركز الثاني، حيث تعتلي سلوفاكيا الصدارة بثلاث نقاط.