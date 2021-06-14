«يورو 2020».. سلوفاكيا تتخطى بولندا في حضور ليفاندوفيسكي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 09:03 مساء
مباراة سلوفاكيا وبولندا. (تويتر)

حقق منتخب سلوفاكيا الفوز على نظيره منتخب بولندا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسدد سكرينيار كرة منخفضة في شباك شتينسني في الدقيقة 69 لتستغل سلوفاكيا النقص العددي في صفوف منافستها، بعد طرد جريجورش كريتشوفياك قبل ذلك بدقائق، لحصوله على الإنذار الثاني عقب تدخل على ياكوب هرومادا.

وكانت بولندا في مأزق بعد 18 دقيقة، عندما سدد روبرت ماك كرة اصطدمت بأحد المدافعين، والقائم ثم في الحارس شتينسني إلى داخل المرمى.

وأدركت بولندا التعادل بعد الاستراحة مباشرة عبر كارول لينتي، الذي شارك بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب باولو سوزا.

بهذه النتيجة تتصدر سلوفاكيا المجموعة الخامسة، قبل مواجهة السويد ضد إسبانيا في وقت لاحق من اليوم في إشبيلية.

مباراة سلوفاكيا وبولندا. (تويتر)
مباراة سلوفاكيا وبولندا. (تويتر)
مباراة سلوفاكيا وبولندا. (تويتر)
مباراة سلوفاكيا وبولندا. (تويتر)
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