الماتادور الإسباني ينطلق بمواجهة السويد في «يورو 2020»

مباراة سابقة لمنتخب إسبانيا أمام البرتغال (أرشيفية : الإنترنت)

يحتضن ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب إسبانيا ونظيره السويدي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي تضم بجانبهما منتخبي بولندا وسلوفاكيا.

يشارك المنتخب الإسباني في أمم أوروبا للمرة الـ11 في التاريخ والسابعة تواليًا، حيث نجح منذ ظهوره الأول في البطولة في التتويج باللقب 3 مرات نسخ 1964 و2008 و2012، ليتقاسم صدارة قائمة الأكثر تتويجًا باللقب متساويًا مع ألمانيا، فيما حل وصيفًا مرة واحدة العام 1984.

وسيطر تفشي وباء «كورونا» بين اللاعبين على التحضيرات الأخيرة للمنتخب الإسباني داخل المعسكر، بعد إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس، ثم اكتشاف الحالة الثانية بين صفوف «لاروخا» بإصابة المدافع دييغو لورينتي، قبل أن يعود الأخير بعد تعافيه من الفيروس، بعد أن جاءت آخر أربع مسحات له بنتيجة سلبية.

وخاض المنتخب الإسباني بقيادة مدربه لويس إنريكي مواجهتين وديتين في التحضير لأمم أوروبا، حيث تعادل سلبيًّا مع نظيره البرتغالي، قبل أن يكتسح ليتوانيا 4-0.

في المقابل، يسجل منتخب السويد ظهوره في كأس الأمم الأوروبية للمرة السابعة في تاريخه، والسادسة تواليًا، وكان أبرز إنجازاته هو الظهور في الدور نصف النهائي للبطولة مرة واحدة نسخة 1992، ويخوض المنتخب السويدي منافسات يورو 2020، في غياب قائده ونجمه الأول زلاتان إبراهيموفيتش، بسبب معاناته من الإصابة.