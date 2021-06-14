الأرجنتين تنطلق نحو حلم «كوبا أميركا» بملاقاة تشيلي

مباراة سابقة بين الأرجنتين وتشيلي (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره تشيلي، اليوم الإثنين، على ملعب نيلتون سانتوس في مدينة ريو دي جانيرو، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كوبا أميركا، التي تقام في البرازيل، بعد تأجيلها لمدة عام كامل، بسبب تداعيات فيروس «كورونا.»

صاحبت الفترة قبل انطلاق البطولة أجواء متوترة، بعد رفض الأرجنتين وكولومبيا استضافة «كوبا أميركا»، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، ليتم نقل البطولة إلى البرازيل التي استضافت النسخة السابقة، وسط اعتراضات أيضًا من جانب اللاعبين والجماهير على إقامتها بسبب حالات كورونا المرتفعة أيضًا في البرازيل، لتقرر في النهاية المحكمة الدستورية إقامة البطولة في موعدها.

وكان المنتخب الأرجنتيني تعادل في آخر مواجهتين خلال تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم أمام تشيلي 1-1، وكولومبيا 2-2، ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل حجز مقعد صدارة المجموعة مبكرًا، في حين يفتقد منتخب تشيلي جهود نجمه أليكس سانشيز بداعي الإصابة.

وضمت قائمة منتخب الأرجنتين لخوض بطولة كوبا أميركا 28 لاعبًا، يتقدمهم النجم ليونيل ميسي، بجانب الثنائي سيرجيو أغويرو المنتقل حديثًا لصفوف برشلونة، بالإضافة إلى لاوتارو مارتينيز، وتضم المجموعة الأولى في كوبا أميركا منتخبات: الأرجنتين، وتشيلي، وأوروغواي، وباراغواي، وبوليفيا.

في حين تضم المجموعة الثانية، منتخبات: البرازيل، وكولومبيا، وفنزويلا، وبيرو، والإكوادور، وتنص قواعد بطولة كوبا أميركا في النسخة الحالية، على تأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.