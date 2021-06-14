بولندا تراهن على ليفاندوفسكي أمام سلوفاكيا في «يورو 2020»

روبرت ليفاندوفسكي (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي منتخب بولندا مع نظيره سلوفاكيا، اليوم الإثنين، على أرضية ملعب سان بطرسبرغ في روسيا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

تعقد الجماهير البولندية الآمال على نجم «بايرن ميونيخ»، روبرت ليفاندوفسكي، من أجل الظهور بمستوى مميز خلال البطولة، خاصة بعد وصول الفريق لدور ربع النهائي في النسخة الماضية، قبل أن يخسر من منتخب البرتغال البطل بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويشارك نجم «بايرن ميونيخ» مع المنتخب البولندي في كأس أمم أوروبا للمرة الثالثة، إذ خاض في السابق 8 مباريات خلال نسختي 2012 و2016، وسجل خلالها هدفين.

ويشارك منتخب بولندا في أمم أوروبا للمرة الرابعة تواليًا، وحقق أكبر إنجازاته في البطولة بالتأهل للدور ربع النهائي في النسخة الماضية.

بينما يسجل منتخب سلوفاكيا ظهوره في «يورو 2020» للمرة الثانية تواليًا، بعدما شارك للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الماضية 2016، ونجح في التأهل لدور الـ16، قبل أن يسقط أمام ألمانيا 3-0.