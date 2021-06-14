إريكسن يتحدث لأول مرة منذ سقوطه.. والطبيب: عانى سكتة قلبية

كريستيان إريكسن يخرج من الملعب محمولا (إنترنت)

تحدث نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، اليوم الإثنين، لأول مرة منذ لقطة سقوطه في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في بطولة يورو 2020، وتعرض إريكسن لسقوط مفاجئ خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من البطولة.

وقال إريكسن في تصريحات نقلها مدير أعماله لجريدة «لا غازيتا ديللو سبورت»: «أشكركم، لن أستسلم، أشعر بتحسن الآن، أريد فقط أن أفهم ما حدث، أريد أن أشكركم جميعًا على كل ما فعلتموه من أجلي»، بحسب ما نقله موقع «في الجول».

من جهته، كشف طبيب منتخب الدنمارك، مورتن بوسن، أن كريستيان إريكسن لاعب الفريق عانى سكتة قلبية موقتة، وورفض بوسن تفسير ما حدث، مشددًا أنه ليس طبيبًا للقلب وسيترك الأمر للخبراء.

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وقال بوسن في مؤتمر صحفي: «ليس لدينا تفسير لما حدث في حالة إريكسن. أنا لست طبيب قلب، لا أستطيع أن أقول لماذا حدث ذلك سأترك هذا للخبراء».

وكشف مورتن بوسن «عانى إريكسن سكتة قلبية، لقد رحل وأجرينا الإنعاش القلبي الرئوي واستعدناه، كان الأمر سريعًا جدًّا، إريكسن مستيقظ ويجيب عن الأسئلة بشكل واضح».

واختتم تصريحاته: «قلبه ينبض مرة أخرى وأحد أسباب استمراره في المستشفى هو معرفة ما حدث».