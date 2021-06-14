إسكتلندا تستعيد التاريخ وتواجه التشيك في ضربة البداية بـ«يورو 2020»

أخر استعدادات وتدريبات منتخب إسكتلندا (إنترنت)

يستضيف ملعب هامبدن بارك في مدينة غلاسكو مواجهة منتخب إسكتلندا ونظيره التشيك، اليوم الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للنسخة الحالية من بطولة «يورو 2020»، والتي تضم بجانبهما منتخبي إنجلترا وكرواتيا.

تأهل منتخب التشيك لأمم أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه، والسابعة توالياً، ونجح في التتويج باللقب مرة واحدة عام 1976، وحل وصيفاً مرة واحدة، فيما جاء في المركز الثالث مرتين، في المقابل، يخوض منتخب إسكتلندا نهائيات اليورو للمرة الثالثة، بعد نسختي 1992 و1996، وفي المرتين فشل في تجاوز مرحلة المجموعات بالبطولة.

ويعود المنتخب الإسكتلندي للمشاركة في النهائيات لأول مرة منذ نسخة 1996، وللمرة الثالثة في تاريخه، ووقع المنتخب الإسكتلندي في المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى البطولة مع منتخبات بلجيكا وروسيا وقبرص وكازاخستان وسان مارينو، وقد جاء ثالثاً في المجموعة في النهاية برصيد 15 نقطة، وتأهل بعد المشاركة في الملحق الفاصل، وتغلب خلاله على إسرائيل وصربيا.

وحقق المنتخب الإسكتلندي 5 انتصارات، و5 خسائر، ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز 16 هدفاً، وتلقت شباكه 19 هدفاً، ويعد أندي روبرتسون هو قائد منتخب إسكتلندا، وملهم اللاعبين لتحقيق إنجاز تاريخي خلال منافسات اليورو، بعد أن قاد بحنكة الجبهة اليسرى في فريق ليفربول خلال المواسم الثلاث الأخيرة.