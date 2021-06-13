هولندا تضرب كمين أوكرانيا وتنتصر بثلاثية

مباراة هولندا و أوكرانيا (إنترنت)

حقق منتخب هولندا فوزا مثيرا على حساب نظيره الأوكراني (2/3)، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس أمم أوروبا «يورو 2020»، ونجح جورجينو فينالدوم في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الهولندي بعد مرور 52 دقيقة من زمن اللقاء، بعد كرة عرضية من ستيفان دي فراي من الجانب الأيمن، أبعدها الحارس بوشتشان بصعوبة لتتهادى أمام قائد الطواحين الذي صوبها بالشباك الخالية.

وضاعف فوتر فيغورست من تقدم هولندا في الدقيقة 58 بعد تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في زميله مارتن دي رون قبل أن تسكن الشباك، ليعتمده الحكم فيليكس بريش بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد، في ظل شكوك حول وجود حالة تسلل.

وقلص أندري يارمولينكو من تقدم هولندا في الدقيقة 75 بعدما سدد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، معلنا أول أهداف أوكرانيا في المواجهة.

المنتخب الأوكراني حقق العودة الناجحة في النتيجة بتسجيل ثاني الأهداف عن طريق رومان ياريمتشوك في الدقيقة 79، بعدما تلقى كرة عرضية حولها برأسية رائعة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى ستيكلنبرغ.

وعاد المنتخب الهولندي للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 85 عن طريق رأسية لعبها دينزل دومفريس ليحول عرضية من ناثان آكي بنجاح داخل شباك أوكرانيا، مضيفًا ثالث أهداف الطواحين، ليحصد المنتخب الهولندي نقاط المباراة الثلاث ليحل ثانيًا في المجموعة خلف النمسا، بفارق الأهداف، وأمام أوكرانيا ثالث الترتيب، ثم مقدونيا بدون رصيد.