هولندا تضرب كمين أوكرانيا وتنتصر بثلاثية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 11:23 مساء
مباراة هولندا و أوكرانيا (إنترنت)

حقق منتخب هولندا فوزا مثيرا على حساب نظيره الأوكراني (2/3)، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس أمم أوروبا «يورو 2020»، ونجح جورجينو فينالدوم في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الهولندي بعد مرور 52 دقيقة من زمن اللقاء، بعد كرة عرضية من ستيفان دي فراي من الجانب الأيمن، أبعدها الحارس بوشتشان بصعوبة لتتهادى أمام قائد الطواحين الذي صوبها بالشباك الخالية.

وضاعف فوتر فيغورست من تقدم هولندا في الدقيقة 58 بعد تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في زميله مارتن دي رون قبل أن تسكن الشباك، ليعتمده الحكم فيليكس بريش بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد، في ظل شكوك حول وجود حالة تسلل.

وقلص أندري يارمولينكو من تقدم هولندا في الدقيقة 75 بعدما سدد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، معلنا أول أهداف أوكرانيا في المواجهة.

المنتخب الأوكراني حقق العودة الناجحة في النتيجة بتسجيل ثاني الأهداف عن طريق رومان ياريمتشوك في الدقيقة 79، بعدما تلقى كرة عرضية حولها برأسية رائعة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى ستيكلنبرغ.

وعاد المنتخب الهولندي للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 85 عن طريق رأسية لعبها دينزل دومفريس ليحول عرضية من ناثان آكي بنجاح داخل شباك أوكرانيا، مضيفًا ثالث أهداف الطواحين، ليحصد المنتخب الهولندي نقاط المباراة الثلاث ليحل ثانيًا في المجموعة خلف النمسا، بفارق الأهداف، وأمام أوكرانيا ثالث الترتيب، ثم مقدونيا بدون رصيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة
رياضة محلية
رسميا.. الجزائر تعلن سحب اعتماد قناة «فرانس 24»
دولى
إعلان لائحة اتهام ضد الأمير حمزة: محاولة الحصول على مساعدة السعودية للوصول إلى ...
عربى
انتصار تاريخي لمنتخب إنجلترا في «يورو 2020» أمام كرواتيا
رياضة عالمية
إردوغان: تركيا «البلد الوحيد الموثوق به» في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي
دولى
سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة اضطرابات ما بعد الصدمة
دولى
«فرانس برس»: بدء محاكمة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن ...
عربى
فرانس برس: هل الحراك الجزائري في حالة احتضار؟
عربى
كندا: بدء مراسم جنازة عائلة مسلمة قتل أربعة من أفرادها دهسا
دولى
رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف عن 85 عاما
ثقافة وفن
«أمن طرابلس»: القبض على مسجل خطر متهم في 11 جريمة
ليبيا
إطلاق أول اختبار منزلي في الهند للكشف عن «كورونا»
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة عند تشغيل المكيف