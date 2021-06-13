انتصار تاريخي لمنتخب إنجلترا في «يورو 2020» أمام كرواتيا

رحيم سترلينغ يحتفل بهدفه وسط زملائه (إنترنت)

حقق المنتخب الإنجليزي انتصارًا تاريخيًّا في افتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بإسقاط كرواتيا، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ويدين المنتخب الإنجليزي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رحيم سترلينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، ويعد فوز إنجلترا أمام كرواتيا، هو أول انتصار في تاريخ المنتخب الإنجليزي في افتتاحيه مشوارهم في اليورو، ولم يسبق لإنجلترا أن حققوا الانتصار في أول مباراة لهم بكأس الأمم، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وبهذا الفوز حصد المنتخب الإنجليزي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وبدأ المنتخب الإنجليزي بضغط هجومي مكثف بحثًا عن تسجيل هدف مبكر يريح أعصاب اللاعبين ويربك لاعبي المنتخب الكرواتي، الذين اضطروا للتراجع للحفاظ على نظافة شباكهم مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد المنتخب الإنجليزي يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عندما سدد فيل فودي كرة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لدومينيك ليفاكوفيتش، حارس المنتخب الكرواتي.

واستمرت محاولات المنتخب الإنجليزي الذي كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عندما سدد كالفين فيليبس كرة أرضية زاحفة تصدى لها ليفاكوفيتش ببراعة.

وبمرور الوقت بدأ المنتخب الكرواتي يدخل أجواء المباراة الهجومية وبدأ مبادلة المنتخب الإنجليزي الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، ولكنه فشل في اختراق دفاع المنتخب الإنجليزي القوي والمنظم.

في المقابل، حاول المنتخب الإنجليزي كثيرًا اختراق دفاع المنتخب الكرواتي لكنه فشل هو الآخر، وهو ما أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب دون وجود أي خطورة على المرميين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ المنتخب الكرواتي الشوط الثاني بشكل أفضل مما كان عليه في الشوط الأول حيث توالت محاولاته الهجومية بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل اضطر المنتخب الإنجليزي للتراجع لوسط ملعبه والاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم البداية القوية للمنتخب الكرواتي إلا أن المنتخب الإنجليزي تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 57 عندما مرر كالفين فيليبس كرة بينية داخل منطقة الجزاء ليقابلها رحيم سترلينغ بتسديدة قوية لتصطدم الكرة بيد ليفاكوفيتش قبل أن تعانق الشباك.