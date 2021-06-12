مبابي يرفض اعتذار جيرو ويفضل التركيز لمواجهة ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 06:06 مساء
مبابي و جيرو في مباراة سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت الساعات القليلة الماضية توترا في معسكر منتخب فرنسا، قبل خوض أول مباراة لهم في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أول مباراة في البطولة، أمام المنتخب الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة السادسة.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن هناك توترا بين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو لاعبي المنتخب الفرنسي، حيث تسببت تصريحات الأخير في غضب مبابي، وكان جيرو انتقد مبابي في تصريحات له عقب مباراة بلغاريا الودية، بأنه لا يمرر له الكرة دون ذكر اسمه، وهو الأمر الذي أغضب مبابي لأنه اعتبر أن جيرو اختصه بتصريحاته، بحسب ما ذكره موقع «يلا كورة».

وطلب مبابي من المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب أن يخرج ليرد على هذا الأمر أمام وسائل الإعلام، إلا أن المدرب رفض الأمر، وقالت التقارير الإعلامية الفرنسية، إن جيرو قرر الاعتذار من مبابي بشأن تصريحاته، إلا أن الأخير رفض اعتذاره، وأن مبابي قرر أن ينحي الخلافات جانبا مع جيرو من أجل التركيز على بطولة يورو 2020.

وخرج بول بوجبا زميلهما في المنتخب وأكد للإعلام أنه لا يوجد خلافات بين الثنائي، مشيرا إلى أنه لم يحدث شيء على الإطلاق بين الثنائي، ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات ألمانيا، والبرتغال والمجر.

وأقر ديشامب بأن فريقه الأوفر حظا للتتويج بكأس أمم أوروبا، خصوصا بعد انضمام كريم بنزيما لصفوف «الديوك»، وباتت لديه خيارات أكثر في الهجوم، ولا يزال هناك مجال للتحسن، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يعمل على ألا يتحول الطموح إلى ثقة مفرطة.

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