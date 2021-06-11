دي بروين يغيب عن بلجيكا في مواجهة روسيا بـ«يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 04:13 مساء
دي بروين. (إنترنت)

أكد منتخب بلجيكا أن لاعبه كيفن دي بروين سيغيب عن مباراة الفريق الأولى في بطولة أوروبا 2020، في مواجهة المنتخب الروسي غدا السبت.

وأصيب دي بروين بكسر في تجويف العين والأنف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وخضع لعملية جراحية صغيرة بعد ذلك، قبل الانضمام لزملائه في المنتخب الإثنين الماضي. كما يتعافى لاعب الوسط أكسل فيتسل من إصابة في أربطة الكاحل.

وقال المنتخب البلجيكي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أكسل فيتسل وكيفن دي بروين لم يسافرا مع الفريق إلى روسيا، وظلا في المركز التدريبي للفريق في بلجيكا من أجل استكمال عملية التعافي».

ويعد دي بروين أحد أهم اللاعبين الذين يعول عليهم منتخب بلاده للتقدم إلى أبعد مستويات المنافسة في يورو 2020، حيث يطمح المنتخب البلجيكي أن يحافظ على تصدره التصنيف العالمي من خلال تحقيق مركز يليق بثالث العالم، الذي حققه الفريق في مونديال روسيا 2018.

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