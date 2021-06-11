إقالة مدرب في برشلونة ضمن هيكلة النادي

مدرب فريق برشلونة ب جارسيا بيمينتا. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة، قرر إقالة جارسيا بيمينتا، مدرب فريق برشلونة ب.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسباني، إن نادي برشلونة كان يدرس هذا القرار منذ عدة أسابيع، لكن تم إبلاغ بيمينتا بالإقالة، صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة وفقًا لـ«كورة» أن عقد جارسيا بيمينتا مع برشلونة لا يزال مستمر لعام آخر.

يذكر أن جارسيا بيمينتا درب عددًا من فريق الشباب في برشلونة، حتى حصل على مهمة قيادة الفريق الثاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيمينتا لن يكون الاسم الوحيد الذي سيغادر برشلونة ضمن إعادة الهيكلة، لكن سيطيح النادي أيضًا بأليكس جارسيا رئيس قسم التوظيف، وأوريلي التيميرا مدير الأكاديمية، وجوردي رورا منسق فريق برشلونة ب.