محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الجمعة، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باختيار الجمهور.

وقال الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين على موقع التواصل «تويتر»، إن المصري محمد صلاح نجم ليفربول، هو من حصد الجائزة بعد أن قدم موسمًا جيدًا مع الريدز على المستوى الفردي.

وكان ينافس صلاح على الجائزة، كل من: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - هاري كين (توتنهام هوتسبير) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) - أولي واتكينز (أستون فيلا).

سذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما نال هاري كين، جائزة هداف المسابقة برصيد 23 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن محمد صلاح.