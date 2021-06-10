تشافي يعلن جاهزيته لقيادة برشلونة

مدرب السد القطري تشافي هيرنانديز. (إنترنت)

أكد المدير الفني لنادي السد القطري، تشافي هيرنانديز، جاهزيته لتولي القيادة الفنية لفريقه السابق برشلونة، حيث كان من أبرز المرشحين لخلافة الهولندي رونالد كومان، قبل أن تستقر الإدارة على بقائه.

وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية، وفقا لـ«كورة»: «أنا دائما في السوق، وأريد أن أوضح أنني أشعر بالجاهزية لتدريب برشلونة، حتى لو قالت الصحافة خلاف ذلك».

وأوضح نجم البارسا السابق: «لم أتحدث مع لابورتا منذ 3 أو 4 أشهر، وقرر أن أفضل شيء هو استمرار كومان، ويجب أن نحترم القرار، ولديّ علاقة جيدة جدا معه».

وأشار: «خلال الانتخابات الرئاسية، قررت الابتعاد عن أي ترشيح، وتحدثت وقتها مع فونت ولابورتا وأوضحت لهما أنني لن أضع نفسي مع أي مرشح، وشرحت لهما فكرتي حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها برشلونة في المستقبل».

واختتم تشافي: «لا أعرف متى سأصل لمقعد المدير الفني لبرشلونة، ولست في عجلة من أمري.. أنا مستعد والحقيقة أنني لم أتخيل أن أتلقى عرضين حتى الآن لتدريب الفريق».