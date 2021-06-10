الإصابة تبعد النجم الإيطالي بليغريني عن كأس أمم أوروبا 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 05:31 مساء
النجم الإيطالي بليغريني. (أرشيفية : إنترنت)

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن أنه طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السماح بانضمام جايتانو كاستروفيلي لاعب فيورنتينا إلى المنتخب الإيطالي المشارك في بطولة أوروبا 2020 بدلا من لورينتسو بليغريني لاعب وسط روما.

وتعرض بليغريني للإصابة خلال تدريبات المنتخب الإيطالي، أمس الأربعاء، بينما كان يحاول استعادة كامل لياقته قبل انطلاق بطولة أوروبا 2020.

وقال الاتحاد الإيطالي للعبة، في بيان: «تقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي (يويفا)، يتعلق بإمكانية استبدال لورينتسو بليغريني الذي تعرض لإصابة خلال التدريبات، أمس الأربعاء».

وأضاف البيان: «توجه بليغريني للخضوع لفحص بالأشعة، صباح اليوم الخميس، وسيبقى مع المجموعة التي ستسافر إلى روما في وقت لاحق اليوم».

وتلتقي إيطاليا على أرضها في الملعب الأولمبي في العاصمة روما، مع المنتخب التركي، غدا الجمعة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

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