كريستيانو رونالدو يستقر على مغادرة يوفنتوس

كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قرر الرحيل عن صفوف يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع رغبته في خوض تجربة جديدة بمكان آخر.

وقال الصحفي الموثوق، دي مارزيو، وفقا لصحيفة «الرياضية» اليوم، إن رونالدو أبلغ خورخي مينديز، وكيل أعماله، برغبته في مغادرة صفوف اليوفي، لذلك تحدث مينديز مع مسؤولي النادي الإيطالي من أجل ترتيب العملية.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية، في وقت سابق، إلى أن يوفنتوس لا يمانع رحيل رونالدو، خاصة بعد عودة ماسيمليانو أليجري لقيادة الفريق، وحصول اللاعب على راتب مرتفع.

وينتهي عقد رونالدو في يونيو 2022، وفي حال عدم رحيله هذا الصيف، فسيحق له التوقيع مع أي ناد بداية من يناير المقبل.

يذكر أن كلا من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم كريستيانو خلال الموسم الجديد، لكنه يجب في المقابل تقليل راتبه السنوي حتى يسهل من انتقاله إلى أحدهما هذا الصيف.