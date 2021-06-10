كريستيانو رونالدو يستقر على مغادرة يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 05:14 مساء
كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قرر الرحيل عن صفوف يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع رغبته في خوض تجربة جديدة بمكان آخر.

وقال الصحفي الموثوق، دي مارزيو، وفقا لصحيفة «الرياضية» اليوم، إن رونالدو أبلغ خورخي مينديز، وكيل أعماله، برغبته في مغادرة صفوف اليوفي، لذلك تحدث مينديز مع مسؤولي النادي الإيطالي من أجل ترتيب العملية.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية، في وقت سابق، إلى أن يوفنتوس لا يمانع رحيل رونالدو، خاصة بعد عودة ماسيمليانو أليجري لقيادة الفريق، وحصول اللاعب على راتب مرتفع.

وينتهي عقد رونالدو في يونيو 2022، وفي حال عدم رحيله هذا الصيف، فسيحق له التوقيع مع أي ناد بداية من يناير المقبل.

يذكر أن كلا من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم كريستيانو خلال الموسم الجديد، لكنه يجب في المقابل تقليل راتبه السنوي حتى يسهل من انتقاله إلى أحدهما هذا الصيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يستقر على مغادرة يوفنتوس
رياضة عالمية
بث مباشر.. النصر يتقدم بالهدف الأول في شباك التحدي في الدقيقة 69
رياضة محلية
السوكني.. جدلية الفراغ وكسر المألوف
ثقافة وفن
إجراءات مشددة لدخول الأماكن العامة في أبوظبي
عربى
«صفعة ماكرون».. هل يعكس الحادث رفضا شعبيا للرئيس الفرنسي؟
دولى
نادي الأخضر يعلق مشاركته في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صبري سويسي: التعاقد مع الإسباني خافيير كليمنتي إساءة للمدربين المحليين
رياضة محلية
مجلس الدولة يفتح باب الترشح للمناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة
ليبيا
تونس تعلن دخولها الموجة الرابعة من فيروس كورونا
عربى
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
«مكان للعنصرية والعنف».. إدانات واسعة لمقتل العائلة المسلمة دهسا في كندا
دولى
في الدوري الليبي: الاتحاد المصراتي يحسم ديربي مصراتة.. والأخضر يعود بتعادل
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحدث الدواء الأميركي الجديد أي تغيير ضد ألزهايمر؟