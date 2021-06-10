رسميا.. باريس سان جيرمان يضم فينالدوم حتى 2024

لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم. (تويتر)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو الإعلان عن الصفقة، والتي ستمتد حتى صيف 2024، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

ورفض فينالدوم صاحب الـ30 عاما تجديد عقده مع فريقه السابق ليفربول، ليرحل بنهاية الموسم مجانا.

وكان الهولندي على أعتاب الانضمام لصفوف برشلونة، حيث عرض النادي الكتالوني على اللاعب راتبا سنويا بقيمة أربعة ملايين يورو، لكن باريس سان جيرمان انقض على الصفقة وحول الكفة لصالحه.

وعرض مسؤولو البي إس جي على فينالدوم راتبا سنويا بقيمة ثمانية ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع نظرا لانضمامه مجانا، وفقا للتقارير الأخيرة، ليغير اللاعب وجهته من برشلونة إلى نادي العاصمة الفرنسية.