حسم موقف حضور الجماهير في أولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 03:12 مساء
الكمامة تحاصر شعار الأولمبية الدولية (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، اليوم الخميس، عن مصير الجماهير من الحضور في المنافسات المقبلة.

وأكدت اللجنة المنظمة عدم السماح بحضور جماهير من خارج اليابان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت سيكو هاشيموتو رئيسة طوكيو 2020 إن الرحلات الدولية محظورة وإن وضع «كوفيد-19» في اليابان حاليا وفي دول أخرى ما زال يمثل تحديا. 

وأشارت إلى أن القرار الذي يحظى بالاحترام والقبول التام من اللجنتين الأولمبية والبارالمبية، سيسهم في ضمان إقامة أولمبياد آمنة لكل الرياضيين والمشاركين الآخرين وكذلك للشعب الياباني.

وتابعت المسؤولة عن أولمبياد طوكيو أن توماس باخ أبدى شعوره بالإحباط تجاه هذا القرار، لكنه قال إن الصحة تأتي أولا وأبدى تفهمه.

وعلى الرغم من هذا القرار، هناك إمكانية للسماح لأشخاص بعينهم منخرطين في تنظيم الدورة لدخول البلاد، من بينهم نحو ثمانية آلاف متطوع للمشاركة في تنظيم الحدث الرياضي.

كما أوضحت رئيسة طوكيو 2020 أن كل الأشخاص الذين اشتروا بالفعل تذاكر لحضور الأولمبياد، سيستردون أموالهم.

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