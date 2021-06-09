«بنزيما» مهدد بالغياب عن «يورو 2020»

بنزيما. (إنترنت)

بات مهاجم المنتخب الفرنسي، ونادي ريال مدريد، كريم بنزيما، مهددًا بالغياب عن بطولة كأس أمم أوروبا (يورو) 2020 بسبب الإصابة.

وخرج كريم بنزيما متأثرا بإصابة في الركبة خلال مباراة فرنسا الودية أمام بلغاريا استعدادا لانطلاق البطولة الأوروبية.

وغادر مهاجم ريال مدريد الملعب قبل أربع دقائق من الاستراحة بعد سقوطه، في انتظار حسم مصيره من قبل الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي.

ولم يتضح التشخيص النهائي لإصابة كريم بنزيما حتى الآن، فيما كشفت تقارير صحفية فرنسية، أنها كدمة خفيفة لن تؤثر على حظوظ مشاركته في كأس الأمم الأوروبية.

يُذكر أن بنزيما عاد إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي بعد غياب دام أكثر من خمسة أعوام.

وتوجد فرنسا في المجموعة السادسة القوية إلى جانب البرتغال حاملة اللقب وألمانيا والمجر.