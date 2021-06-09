«بنزيما» مهدد بالغياب عن «يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 04:14 مساء
بنزيما. (إنترنت)

بات مهاجم المنتخب الفرنسي، ونادي ريال مدريد، كريم بنزيما، مهددًا بالغياب عن بطولة كأس أمم أوروبا (يورو) 2020 بسبب الإصابة.

وخرج كريم بنزيما متأثرا بإصابة في الركبة خلال مباراة فرنسا الودية أمام بلغاريا استعدادا لانطلاق البطولة الأوروبية.

وغادر مهاجم ريال مدريد الملعب قبل أربع دقائق من الاستراحة بعد سقوطه، في انتظار حسم مصيره من قبل الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي.

ولم يتضح التشخيص النهائي لإصابة كريم بنزيما حتى الآن، فيما كشفت تقارير صحفية فرنسية، أنها كدمة خفيفة لن تؤثر على حظوظ مشاركته في كأس الأمم الأوروبية.

يُذكر أن بنزيما عاد إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي بعد غياب دام أكثر من خمسة أعوام.

وتوجد فرنسا في المجموعة السادسة القوية إلى جانب البرتغال حاملة اللقب وألمانيا والمجر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر .. نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي طرابلس على أبوسليم بهدف في الدقيقة 12
رياضة محلية
«أوهايو» الأميركية تريد تحويل «غوغل» إلى خدمة عامة
علوم وتكنولوجيا
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
في الدوري الليبي: الاتحاد المصراتي يحسم ديربي مصراتة.. والأخضر يعود بتعادل
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (3 من 3)
فيديو
كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
المشري يؤكد «تمسك» مجلس الدولة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
في رسالة إلى غوتيريس.. لجنة الحريات تطالب البعثة الأممية بترك ليبيا أو حل ...
ليبيا
الغريفة تحتفل بمهرجان القعيرات للتراث والفنون
ثقافة وفن
هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد علاج جديد ضد ألزهايمر