بساق واحدة.. مسيرة السوري إبراهيم الحسين من قارب اللاجئين إلى الحوض الأولمبي

السوري ابراهيم الحسين خلال حصة تدريبية في حوض السباحة الأولمبي في أثينا في 2 يونيو 2021

يتدرب السوري إبراهيم الحسين باندفاع لكي يتمكن من التأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو المقبل، إذ ما من مستحيل في نظر هذا الشاب الذي بُترت ساقه جراء إصابته بالقصف في سورية، وحمل قبل نحو خمس سنوات علم أول فريق بارالمبي للاجئين في تاريخ الألعاب الأولمبية.

على حافة حوض السباحة الأولمبي في أثينا، خلع الرياضي ملابسه، وأجرى تمارين التحمية لعضلاته ثم نزع طرفه الصناعي، وتوجه إلى الحوض قفزا على قدم واحدة. يقول عن ذلك: «عليك أن تقاتل.. بجسدك، بقلبك».

ويروي إبراهيم الحسين أن قصته بدأت هنا، في حوض السباحة المكشوف هذا الذي أقيم لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للعام 2004.

عندما كان الشاب السوري لا يزال في الخامسة عشرة من عمره، كان يتابع إنجازات السباحين الأسترالي إيان ثورب والأميركي مايكل فيلبس في العاصمة اليونانية من جهازه التلفزيوني في منطقة دير الزور في سورية. أما اليوم، فهو يسبح في الممرات نفسها التي وصل من خلالها البطلان إلى الميداليات، ويريد أن يسير على خطاهما، رغم فقدانه إحدى ساقيه.

طريق الماء والمحطات القاسية

حياة إبراهيم الحسين تشبه أصلا ملحمة حديثة. إنها قصة سلكت طريق الماء وتخللتها تجارب صعبة ومحطات قاسية اجتازها الشاب، من ضفاف الفرات إلى الأحواض الأولمبية، مرورا ببحر إيجه.

ويشرح أن «الحياة في سورية كانت صعبة بشكل لا يوصف. لم يكن يوجد شيء نأكله ولا كهرباء ولا دواء. لو بقيت لكنت مت».

اندلعت الحرب الأهلية العام 2011 وسرعان ما دفعت ملايين السوريين إلى المنفى، بمن فيهم عائلة إبراهيم الذي فقد ساقه اليمنى جراء إصابته خلال قصف العام 2012.

وغادر إبراهيم سورية بدوره والتحق بتركيا ثم اليونان في 27 فبراير 2014، ويقول عن هذا التاريخ: «إنه يوم ولادتي الثانية».

ورغم إعاقته، لم يكن إبراهيم الذي تعلم السباحة في سن الخامسة يخشى مخاطر العبور بحرا من الساحل التركي إلى جزيرة ساموس اليونانية على متن قارب.

عندما وصل إلى أثينا، أمضى في الشوارع عشرة أيام قبل أن يساعده مواطن له عرفه بالطبيب اليوناني أنجيلوس كرونوبولوس، الذي قدم له طرفا صناعيا، ومعه أمل ببداية جديدة. ويعلق إبراهيم قائلا: «لقد غير أنجيلوس حياتي».

تسلح إبراهيم بقدمه الجديدة وبوضع اللاجئ الذي حصل عليه العام 2015 لمعاودة حياته المحطمة، فراح يعمل في وظائف عدة وأعاد تعلم الرياضة بجسمه الجديد.

ويروي: «كنت أبحث عن وطن، عن مكان أبدأ فيه حياة جديدة، وأزاول الرياضة مجددا. أصبحت اليونان وطني، ولا أريد تغييرها بعد الآن».

وما لبث إبراهيم أن بدأ يحقق الانتصارات في المسابقات الوطنية لرياضات المعوقين ولفت انتباه اللجنة الأولمبية اليونانية. وفي مسيرة الشعلة الأولمبية العام 2016، عُهد إليه حمل الشعلة رمزيا عبر مخيم إليوناس للاجئين في أثينا.

وعرضت عليه اللجنة البارالمبية الدولية الانضمام إلى أول فريق للاجئين في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية، فأصبح حامل علم هذا الفريق في أولمبياد ريو العام 2016.

ويعتبر إبراهيم أن الطريق فُتِح أمامه. ويضيف مازحا: «عندما كانت لدي ساقان، حلمت بالمنافسة في الأولمبياد، وهأنذا نجحت بساق واحدة».

ما من مستحيل

منذ العام 2016، شارك إبراهيم الحسين في بطولات أوروبا وبطولة العالم للسباحة للمعوقين.

ويقول: «أريد أن أبعث برسالة إلى جميع اللاجئين ذوي الإعاقة الذين قابلتهم. أريدهم أن يفهموا أن ما مِن مستحيل. يمكنك أن تفعل بحياتك ما تريد».

بعد السباحة عكس التيار مدة طويلة، يأمل إبراهيم الآن في أن تكون الأيام أكثر هدوءا، لكنه يتدرب يوميا ليكون أحد الرياضيين الستة الذين سيشكلون فريق اللاجئين للمعوقين في أولمبياد طوكيو، من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبلين.

ويؤكد السباح: «حتى لو اضطررت إلى خسارة ساق ثانية أو ذراعي، فلن أتوقف. أريد أن أذهب إلى طوكيو ويجب أن أصل إلى هناك».