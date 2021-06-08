ضربة موجعة لهولندا قبل يورو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 02:51 مساء
دوني فان دي بيك. (أرشيفية: إنترنت)

قرر مدرب منتخب هولندا، فرانك دي بوير، اليوم الثلاثاء، استبعاد أحد اللاعبين البارزين في الطواحين من قائمة يورو 2020 بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، في بيان رسمي: «يتعين على دوني فان دي بيك الغياب عن البطولة الأوروبية، بعد المعاناة من إصابة أخيرًا».

وأضاف الاتحاد الهولندي: «فان دي بيك لن يكون متاحًا في اليورو، ولا يطلب المدرب فرانك دي بوير استبدال لاعب آخر به».

وكان فان دي بيك صاحب الـ24 عامًا، شارك في الدقائق الأخيرة من فوز هولندا على جبل طارق بنتيجة (0-7).

وستلعب هولندا مباراتها الأولى في اليورو ضد أوكرانيا يوم الأحد 13 يونيو الجاري، ثم تواجه النمسا يوم الخميس 17 يونيو، بينما تختتم مرحلة المجموعات بلقاء مقدونيا الشمالية يوم الإثنين 21 يونيو.

وستقام كل المباريات على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في أمستردام.

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