السعودية تستضيف السوبر الإسباني حتى 2029

السعودية تستضيف السوبر الإسباني حتى 2029. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن أن المملكة نجحت في الحفاظ على تنظيم بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم حتى العام 2029.

ونجحت المملكة وفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، في الحفاظ على عقودها مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رغم الأزمة المالية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا بالعالم.

وقالت الصحيفة، أن المملكة تدفع 30 مليون يورو سنويا، من أجل استضافة كأس السوبر الإسباني، وأنه كان الاتفاق السابق هو إقامنه لمدة ثلاث نسخ بين 2019 إلى 2021.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، توصل لاتفاق تجديد العقد الحالي لمدة ثلاث سنوات أخرى مع إمكانية التجديد لمدة أربع نسخ جديدة، وبالتالي ستقام منافسات البطولة حتى 2029.

وتابعت «ماركا» أن الاتحاد الإسباني سيحصل على ما يقرب من 240 مليون إلى 320 مليون يورو في تلك الفترة، إذا تم الوفاء بهذا العقد.

وكان وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن أمس الأحد، استمرار استضافة المملكة لكأسي السوبر الإسباني والإيطالي، وبطولة «جلوب لكرة اليد» وجولة العالم لكرة السلة «3×3»، وسباق «فورمولا إي 2022»، ورالي داكار 2022.