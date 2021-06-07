انتحار مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 05:27 مساء
شعار دورة الألعاب الأولمبية. (أ ف ب)

أعلن تلفزيون «نيبون» الياباني نقلا عن مصادر في شرطة العاصمة طوكيو، انتحار مسؤول كبير في اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020.

وذكرت الشبكة التلفزيونية، وفقًا لـ«روسيا اليوم»، أن المسؤول المسمى ياسوشي موريا، توفي اليوم الإثنين، بعد أن ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق.

وأوضح المصدر، أن الشرطة تحقق في حادث وفاة ياسوشي موريا، البالغ من العمر 52 عاما، على أنه انتحار.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام 2020 للعام الجاري، في طوكيو، في 23 يوليو المقبل وتستمر حتى الثامن من أغسطس.

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