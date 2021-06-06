رسميا..تأجيل قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

كأس الأمم الأفريقية. (أرشيفية : إنترنت)

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن قرعة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي كانت مقررة في ياوندي يوم 25 يونيو الحالي، تأجلت إلى موعد لاحق.

وأوضح الاتحاد القاري إلى أن قرار التأجيل اتخذ لأسباب لوجستية تتعلق بجائحة كوفيد-19، وأنه سيتم تحديد موعد جديد لسحب القرعة في الوقت المناسب.

وستخوض سيراليون وبنين آخر مباراة في التصفيات بوقت لاحق من الشهر الحالي ليتحدد بناء عليها الفريق الأخير (رقم 24) في النهائيات التي ستنطلق في الكاميرون يناير المقبل.

وتأجلت البطولة لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وفي الشهر الماضي قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل تصفيات كأس العالم والتي كانت مقررة في الأسابيع الأولى من يونيو الحالي بسبب تفشي الفيروس أيضا.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات قطر 2022 في سبتمبر المقبل.