رسميا.. فيدرر يعلن انسحابه من بطولة رولان غاروس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 05:09 مساء
روجيه فيدرر (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن السويسري روجيه فيدرر، الذي كان يحاول استعادة مستواه بعد جراحتين في الركبة، أبعدتاه عن المنافسة العام 2020، انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، الأحد، عشية مباراته في ربع النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني، بحسب ما أفاد المنظمون.

ونقل المنظمون عن فيدرر قوله: «بعد المناقشة مع فريقي، قررت الانسحاب من بطولة رولان غاروس. بعد عمليتين في الركبة وأكثر من عام من إعادة التأهيل، من المهم أن أستمع إلى جسدي، وألا أمضي بسرعة كبيرة في العودة إلى المنافسة.. أنا سعيد بفوزي بثلاث مباريات. ليس هناك شعور أفضل من العودة إلى الملعب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
الراغبون في «رئاسة ليبيا» يبدؤون رحلة البحث عن المنصب بجولات دولية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»