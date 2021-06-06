رسميا.. فيدرر يعلن انسحابه من بطولة رولان غاروس

روجيه فيدرر (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن السويسري روجيه فيدرر، الذي كان يحاول استعادة مستواه بعد جراحتين في الركبة، أبعدتاه عن المنافسة العام 2020، انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، الأحد، عشية مباراته في ربع النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني، بحسب ما أفاد المنظمون.

ونقل المنظمون عن فيدرر قوله: «بعد المناقشة مع فريقي، قررت الانسحاب من بطولة رولان غاروس. بعد عمليتين في الركبة وأكثر من عام من إعادة التأهيل، من المهم أن أستمع إلى جسدي، وألا أمضي بسرعة كبيرة في العودة إلى المنافسة.. أنا سعيد بفوزي بثلاث مباريات. ليس هناك شعور أفضل من العودة إلى الملعب».