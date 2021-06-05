رسميا.. دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يونيو 2021, 06:15 مساء
دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

توج البرتغالي روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعد تفوقه في التصويت، ليصبح ثاني لاعب برتغالي يفوز بالجائزة.

وفي الشهر الماضي اختارت رابطة كتاب الرياضة في إنجلترا دياز كأفضل لاعب في إنجلترا في العام بعد أن قدم أداء لافتا خلال موسمه الأول عقب انضمامه قادما من بنفيكا البرتغالي في العام الماضي.

ولعب دياز دورا بارزا في فوز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في أربعة مواسم إلى جانب التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين المحلية، كما أسهم بصورة فاعلة أيضا في مسيرة الفريق نحو التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا أيضا.

وفي السباق على اللقب تفوق دياز على عدة أسماء بارزة من بينهم كيفن دي بروين وبرونو فرنانديز وجاك جريليش وهاري كين ومحمد صلاح وميسون ماونت.

دياز هو رابع لاعب يتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من خلال تصويت الجمهور، وقادة فرق الدوري الممتاز العشرين وهيئة من الخبراء.

والفائزون الثلاثة السابقون هم نيمانيا فيديتش لاعب مانشستر يونايتد وفينسن كومباني قائد مانشستر سيتي السابق وفيرجيل فان دايك لاعب ليفربول.

وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد مرتين في موسمي 2006-2007 و2007-2008.

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