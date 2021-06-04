محمد صلاح يتصدر تشكيل الموسم في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين

نجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح. (إنترنت)

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز «PFA»، التشكيل المثالي في مسابقة البريميرليغ بالموسم المنتهي 2020-2021، والتي شهدت وجود النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.

ويعد محمد صلاح هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي المنتهي برصيد 22 هدفا، ووصيف هدافي المسابقة خلفا للنجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي حسم اللقب لصالحه برصيد 23 هدفا.

ولم يوجد محمد صلاح، في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، رغم أدائه المميز ومساهمته في تأهل الريدز لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وضم التشكيل المثالي ستة لاعبين من فريق مانشستر سيتي الحائز على اللقب، ولاعبين من مانشستر يونايتد، ومثلهما من توتنهام هوتسبير، ومحمد صلاح من ليفربول.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي).

خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - لوك شو (مانشستر يونايتد).

خط الوسط: إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - هيونج-مين سون (توتنهام هوتسبير) - هاري كين (توتنهام هوتسبير).