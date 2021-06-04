محاولات مستمرة من مانشستر سيتي لخطف راموس

راموس. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

وقال برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، إن مانشستر سيتي اتصل براموس ثلاث مرات، لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح البرنامج الإسباني أن راموس ينتظر تمسك ريال مدريد باستمراره في الموسم المقبل حتى آخر ثانية.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع الميرنجي في الشهر الحالي، ولم يصل اللاعب إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وتزعمت تقارير صحفية أن أزمة تجديد سيرجيو راموس، تعود إلى رفض اللاعب المخضرم، خفض راتبه بنسبة 10% في الموسم الجديد.